Unterschleißheim - Ski- und Snowboardservice: wachsen, schleifen und mehr – hat das große Banner am Balkon einer Doppelhaushälfte in Unterschleißheim versprochen. Damit skiverrückte Unterschleißheimer optimal in die Wintersaison starten konnten, inserierte ein Ski-Bastler 2016 auch im lokalen Anzeigenblatt seinen "klassischen Skiservice" in der heimischen Garage. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 16 bis 19.30 Uhr.