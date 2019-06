München - An diesem Freitag ist das Urteil in München gefallen: Im Prozess um ein ausgesetztes Baby ist die Mutter wegen versuchten Totschlags zu siebeneinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Das Landgericht München I sprach die 27-Jährige aus Gießen am Freitag zudem wegen Misshandlung von Schutzbefohlenen schuldig.