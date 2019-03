Fürstenried - Wenn Vermieter eine Mietwohnung selbst nutzen möchten, ist das für diejenigen, die dort bislang wohnen, eine bittere Nachricht. Denn kaum ein Kündigungsgrund wirkt so schwer wie der Eigenbedarf. Dass er aber keine Garantie ist, seine Wohnung als Besitzer alsbald wieder selbst nutzen zu können, zeigt ein Urteil des Amtsgerichts. Wie das Gericht am Freitag mitteilte, geht es um eine Drei-Zimmer-Wohnung in Fürstenried. Die Mieterin wohnt seit 2011 mit ihrer Tochter dort, mit dem Vermieter war sie zum Zeitpunkt des Einzugs sogar noch liiert.