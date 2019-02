Mittäter wurde bereits verurteilt

Ein 25-jähriger Mittäter wurde am vergangenen Donnerstag bereits zu einer Gesamtstrafe von sechs Jahren verurteilt. Der Haupttäter hingegen, wollte das ihm angebotene Strafmaß nicht akzeptieren. Er reichte am Dienstag dem Gericht eine Liste mit Zeugen ein, die er zur Anhörung bat. Wegen der Kurzfristigkeit wurden einige der Zeugen am Prozesstag von der Polizei abgeholt und dem Richter, teilweise in Handschellen, vorgeführt. Drei der vier Geladenen gaben an, von den Misshandlungen nichts mitbekommen zu haben.