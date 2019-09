Urteil gesprochen Uni-Bestechungsskandal: Felicity Huffman muss 14 Tage ins Gefängnis

Die Schauspielerin war an diesem Freitag mit ihrem Ehemann William H. Macy, der nicht angeklagt war, und ihrem Bruder Moore Huffman Jr. vor dem Bostoner Gericht erschienen. Laut CNN muss Huffman ihren Hafttermin am 25. Oktober antreten. In welchem Gefängnis sie untergebracht wird, wurde noch nicht bekanntgegeben. Dem Sender zufolge wird Huffman aber in der Nähe ihres Zuhauses in Kalifornien bleiben.