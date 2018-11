Leiter eines Seniorencafés stoppt die Diebin vor der Tür

Dann wurde die Taufkirchnerin doch misstrauisch – und entschied sich, ihrer Hilfskraft eine Falle zu stellen. Im April 2018 deponierte sie – unterstützt von der Polizei und Florian Schreyer (35), dem Leiter ihres Seniorencafés – zuvor abfotografierte Geldscheine in zwei Geldbörsen und einem Kuvert an verschiedenen Orten in der Wohnung, bevor die Putzfrau wie vereinbart zum Arbeiten in die Wohnung kam.