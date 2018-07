Urteil fällt am 11. Juli Beate Zschäpe: Ihre letzten Worte im NSU-Prozess

München - Sie hat 14 Jahre lang mit zwei Männern im Untergrund gelebt, die zehn Menschen ermordet und drei Sprengstoffanschläge begangen haben - und will von all dem stets erst im Nachhinein erfahren haben: Beate Zschäpe, die Hauptangeklagte im NSU-Prozess vor dem Münchner Oberlandesgericht, in dem kommenden Mittwoch das Urteil gesprochen werden soll (der NSU-Prozess - eine Chronologie).