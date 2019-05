München - Eine Viertelmillion Euro – das muss der Eigentümer einer Wohnung in Berg am Laim zahlen, wenn er noch einmal eine Überwachungskamera auf Gemeinschaftsflächen richtet. Der Fall: im Juli 2018 hatte der Beklagte am Balkon seiner Wohnung in zehn Metern Höhe eine Überwachungskamera installiert, die auf den Gemeinschaftsgarten gerichtet war.