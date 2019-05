Schmuck entwendet, Vorauszahlung erschlichen

Im ersten Fall in Ingolstadt bat der Angeklagte eine alleinstehende 78-Jährige Geschädigte, zur Gartentür herauszukommen: Es werde zu Lärmbelästigungen durch Arbeiten am Dach in der Nachbarschaft kommen; außerdem könne er auch einen Schaden am Dach ihres Hauses erkennen. Unterdessen war sein "Kollege" bereits im Haus verschwunden, um den angeblichen Schaden im Dachgeschoss in Augenschein zu nehmen. Die Frau - durch eine Knieverletzung gehandicapt - folgte ihm und wurde sofort auf einen nassen Fleck am Boden hingewiesen. Der müsse zweifellos von einer undichten Stelle am Dach herrühren. Der Mann bat sie um Putzutensilien.