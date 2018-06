Urteil am Landgericht 14,5 Jahre für Vergewaltiger vom Englischen Garten

München - Die erste Große Strafkammer am Landgericht München I sprach ihn am Mittwoch unter anderem des versuchten Mordes und der besonders schweren Vergewaltigung schuldig. Der Vorsitzende Richter sah es als erwiesen an, dass der Mann im November 2015 erst auf eine Frau in Rosenheim losgegangen war und sie dann vergewaltigte.