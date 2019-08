München - Am 10. April 2019 verurteilt die zuständige Strafrichterin am Amtsgericht München eine 29-jährige Verkäuferin aus Berg am Laim wegen Diebstahls in vier Fällen zu einer Geldstrafe von 150 Tagessätzen zu je 30 Euro und ordnet zudem an, dass sie die Wert der Tatbeute in Höhe von 6.800 Euro ersetzen müsse.