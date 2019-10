Die Verurteilte räumte die Tat ein und erklärte in ihrem letzten Wort: "Es tut mir leid, was passiert ist. Ich habe daraus gelernt. Ich war fünf Monate in Haft und werde mir eine Arbeit suchen."

Gericht spricht von gezieltem Trickdiebstahl

Neben dem Geständnis wertete die zuständige Strafrichterin den Umstand positiv, dass sich die Beschuldigte bei den Beteiligten und beim Gericht entschuldigt hatte. "In ganz erheblichem Umfang sprach für die Angeklagte, dass sie sich seit circa fünf Monaten in Untersuchungshaft befindet und es sich dabei um den ersten Hafteindruck der Angeklagten handelt."

Gegen die Angeklagte sprach demnach "das hohe Maß an krimineller Energie", das sich in dem gezielten, arbeitsteiligen Trickdiebstahl gezeigt habe. "Besonders verwerflich war dabei zu berücksichtigen, dass die Angeklagte nicht nur gemeinschaftlich gehandelt, sondern in die Tat ihre strafunmündige Tochter mit eingebunden hat."

Obwohl die Angeklagte bereits zweimal wegen Diebstahls verurteilt worden war und beide Taten noch nicht besonders lang zurücklagen, sah es das Gericht als vertretbar an, die verhängte einjährige Freiheitsstrafe zur Bewährung auszusetzen.

Rechtskräftiges Urteil des Amtsgerichts München vom 26. Juni 2019 - Aktenzeichen 840 Ds 464 Js 109707/19.