Aber auch diese Szene ist schon ein Zitat: Ursula Andress, das allererste Bondgirl, war auch die erste, die 1962 in "James Bond jagt Dr. No" als Muscheltaucherin "Honey Ryder" ihren Traumkörper am Strand vorführt. Ihr Bikini ist allerdings weiß mit einem Gürtel. In den Sechzigern setzt sie mit dem Auftritt Standards für ein neues starkes, selbstsicheres Frauenbild.