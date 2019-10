Vor einigen Wochen, an einem Sonntagnachmittag, habe ich einmal einige Stunden Fotos gemacht. Schön war’s. Ab und zu rumpelte eine Tram vorbei, verschwand in der Barer Straße, oder in der Gegenrichtung. Ausflugsbusse umkreisten den Platz mit dem Obelisken in der Mitte und fuhren zum Königsplatz.