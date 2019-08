Urlaubstag auf der Jacht mit Elton John Victoria und David Beckham: Glücklich wie am ersten Tag

Victoria und David Beckham hatten sich 1999 kennen gelernt. In einem Brief an ihr jüngeres Ich hatte Victoria für "Vogue" 2017 die Begegnung beschrieben: "Ja, Liebe auf den ersten Blick existiert. Sie wird dich in der Spieler-Lounge von Manchester United treffen - auch wenn du ein bisschen betrunken sein wirst und Details deswegen ein wenig verschwommen sind."