Urlaubsreise der Stars Die Obamas auf Europa-Trip: Ihr Wochenende mit Bono und den Clooneys

Am Wochenende stand der kleine Ort Laglio (circa 900 Einwohner) am Comer See Kopf. Der Besuch des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama (57) samt Familie stand an: Mit seiner Ehefrau Michelle (55) und den beiden Töchtern Malia (20) und Sasha (18) war der 57-Jährige bei den Clooneys eingeladen, die in den Sommermonaten regelmäßig in der Villa Oleandra am Comer See verweilen.