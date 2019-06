Urlaub in der Sonne Chris Pratt und Katherine Schwarzenegger: Flitterwochen auf Hawaii

Lebhafte Erinnerungen an Hawaii

Hawaii ist für Chris Pratt nichts Neues: Er arbeitete nach der High School dort in einer Restaurantkette. In einem Interview mit "Entertainment Weekly" sagte er 2014, er habe auf Hawaii durchgehend in seinem Van geschlafen. Gemeinsam mit einem Freund habe er sein "Camp am Strand aufgebaut und sich damit einen Traum verwirklicht".