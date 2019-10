Urheberrechtsverletzung Donald Trump: Twitter entfernt Nickelback-Tweet gegen Biden

US-Präsident Donald Trump (73) hat auf Twitter ein Video geteilt, das ein bearbeitetes Bild aus dem Musikvideo "Photograph" der Band Nickelback ("How You Remind Me") enthält. Das Meme, das seit Jahren mit unterschiedlichsten Bearbeitungen im Fotorahmen für Erheiterung im Internet sorgt, sollte dem demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden (76) schaden.