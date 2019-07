Urenkel des Reichskanzlers Fürst Ferdinand von Bismarck ist mit 88 Jahren gestorben

Fürst Ferdinand von Bismarck ist gestorben. Der Urenkel des ersten Reichskanzlers des Deutschen Reiches Otto von Bismarck (1815-1898) war 88 Jahre alt. Seine Familie erklärte in einem Statement an "Bunte.de": "Die Familie von Bismarck gibt in großer Trauer bekannt, dass Fürst Ferdinand von Bismarck am Abend des 23ten Juli 2019 im Alter von 88 Jahren im St. Adolf-Stift in Reinbek verstorben ist."