Müller als Vorbild für Alaba und Co.? Seine vorzeitige Vertragsverlängerung sieht der Vize-Kapitän zwar nicht als Empfehlung an die Kollegen: "Man verlängert für sich selbst, weil man das Gefühl hat, hier passt das Gesamtensemble – und das Gesamtpaket." Ein wenig überrascht wäre er aber wohl schon, sollten diese Stammspieler nun die Segel in München streichen, schließlich "haben wir alle das Gefühl, dass wir bei diesem Projekt dabei bleiben wollen. Spieler, Trainer und Verein gehen in die gleiche Richtung. Das ist immer gut!"