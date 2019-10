Zuvor hatte es Berichte gegeben, wonach ein bewaffneter Täter aus Halle in Sachsen-Anhalt mit dem Auto auf der Flucht in Richtung Süden unterwegs sei. Der Polizeisprecher bestätigte aber nicht, dass es Hinweise auf eine Flucht nach Bayern gebe. Die bayerische Polizei treffe die gleichen Vorbereitungen wie auch Kollegen etwa in Hessen und Thüringen - es handele sich um ein standardisiertes Prozedere.

Verstärkte Kontrollen am Münchner Flughafen

Die Bundespolizei in Bayern hatte ihre "Fahndungsmaßnahmen auf allen Verkehrswegen verstärkt". Am Abend hieß es, die Maßnahmen seien eingestellt worden. Am Münchner Flughafen waren Beeinträchtigungen bei der Abreise nicht auszuschließen.

Bei dem Angriff am Mittwochnachmittag in Halle/Saale hatte der Täter zwei Menschen erschossen. Die Leiche einer Frau lag nahe einer Synagoge, ein Mann wurde in oder an einem Döner-Imbiss getötet. Außerdem soll der Täter selbstgebastelte Sprengsätze vor der Synagoge abgelegt und versucht haben, in das jüdische Gotteshaus zu gelangen. Zwei Menschen wurden verletzt.