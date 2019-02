Update aus den USA "Gossip Girl": Was ist dran an den Reboot-Gerüchten?

"Gossip Girl" endete im Jahr 2012 nach sechs Staffeln. Zum Cast gehörten unter anderem Blake Lively, Leighton Meester, Penn Badgley, Chace Crawford und Ed Westwick. Trotz mäßiger Einschaltquoten wurde die Serie so etwas wie ein Pop-Kultur-Phänomen. Sie basierte auf der Buchreihe von Cecily von Ziegesar (48) und gewährte Einblick in das Leben reicher Teenager an der Upper East Side von New York. Deren Handlungen, Fehltritte und jede Menge Gerüchte verbreitete die anonyme Bloggerin "Gossip Girl". Die Identität wurde im Serien-Finale gelüftet. Doch wie würde das mit Facebook, Instagram, Twitter und Co. nun aussehen?