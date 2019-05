Unzufriedene Fans "Game of Thrones": Sophie Turner findet Petition respektlos

Nachdem die Serie spätestens seit der vierten Folge "Die letzten Starks" ein bisschen übereilt zum Höhepunkt gekommen ist, wurde die Kritik der Fans immer lauter. Zusammengefasst wird den Showrunnern vorgeworfen, die Handlungsstränge, die zuvor über sieben Staffeln lang erzählerisch meisterhaft aufgebaut wurden, ohne Feingefühl zu beenden. Das regte viele Fans so auf, dass eine Petition entstanden ist, die mittlerweile über eine Million Unterstützter hat: "HBO Remake Game of Thrones Season 8 with competent writers" ("HBO, macht 'Game of Thrones' Staffel 8 noch einmal mit kompetenten Autoren")