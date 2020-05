Es wird eine weitere Großveranstaltung in der Stadt: Im September 2021 wird erstmals die Internationale Automobilausstellung (IAA) in München stattfinden. Doch das führt schon jetzt zu Konflikten – Politiker und Umweltschützer sperren sich. Nicht zuletzt, weil die Messe nicht nur in Riem, sondern auch in der Innenstadt stattfinden soll.