Die Tierparkstraße musste wegen eines umgestürzten Baums zeitweise gesperrt werden. Zu einem kuriosen Einsatz wurde die Feuerwehr außerdem in die Kleingartenanlage am Auer Mühlbach gerufen: Ein etwa 80-Jähriger wurde von den Wassermassen an seiner Gartenhütte überrascht, 40 Zentimeter hoch stand dort das Wasser. Die Einsatzkräfte brachten den Mann sicher ins Trockene. Verletzt wurde bei den Einsätzen glücklicherweise niemand.