Kritik am Veranstalter - Besucher fordern Geld zurück

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte bereits am Samstagvormittag vor heftigen Gewittern in Bayern gewarnt. Am späten Nachmittag wurde die höchste Warnstufe 4 ausgerufen. Besucher kritisierten in den sozialen Netzwerken, dass das Festival nicht bereits vorher abgesagt wurde.