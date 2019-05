"Einmal ohne, bitte" in München

An aktuell 189 Geschäften in und um München klebt das Label "Einmal ohne, bitte". Wer am Eingang eines Ladens einen Sticker sieht, auf dem diese Worte stehen, der kann in diesem Geschäft auch die eigenen Verpackungsmöglichkeiten mitbringen. Vorraussetzung hierbei ist ebenfalls, dass das Gefäß sauber und trocken ist. Hier geht's zur Karte, auf der Sie teilnehmende Läden in München finden können. Bei Geschäften ohne dieses Label schadet es nicht, einfach mal nachzufragen, ob Produkte auch in selbst mitgebrachte Gefäße gepackt werden können.