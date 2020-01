Unvergleichliche Karriere Britische TV-Ikone Nicholas Parsons mit 96 Jahren gestorben

Bekannt wurde der Engländer mit der Radiosendung "Just A Minute"; seit 1967 hatte er die Spielshow für die BBC moderiert und tat dies ununterbrochen bis 2018, als er sich erstmals krankheitsbedingt von einem Kollegen vertreten lassen musste. Auch als Schauspieler war Parsons immer wieder gern gesehen; unter anderem gastierte er in der Kultserie "Doctor Who" und wirkte in Sketch-Comedy-Formaten wie der "Morecambe & Wise Show" und "The Benny Hill Show" mit.