Unterzieht sich einer Chemotherapie Pinks Vater hat Prostatakrebs

Sängerin Pink (40, "Beautiful Trauma") macht sich Sorgen um ihren Vater Jim Moore. In einem Instagram-Post erklärt die 40-Jährige, dass ihr Vater Krebs hat. Er habe jüngst die zweite Runde Chemotherapie wegen Prostatakrebs hinter sich gebracht, schreibt die Sängerin zu einem Foto, auf dem ihr Vater in einem Krankenhausbett liegt. Doch das ist nicht alles, was ihm zu schaffen macht. Der Vietnam-Veteran hat sich auch noch den Rücken gebrochen und musste operiert werden.