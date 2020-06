Unterwegs mit Courtney Stodden Brian Austin Green: Fotos mit TV-Star sorgen für Wirbel

Seiner Aussage nach plane man aber nach wie vor zusammen mit den Kids Noah (7), Bodhi (6) und Journey (3) in den Urlaub zu fahren. "Ich möchte wirklich nicht, dass Megan und ich uns entzweien. Sie ist seit 15 Jahren meine beste Freundin und das möchte ich nicht verlieren." Zu Bildern, die Fox unlängst Seite an Seite mit Rapper Machine Gun Kelly (30) zeigten, sagte Green: "Zu diesem Zeitpunkt sind die beiden nur Freunde. Ich möchte nicht, dass die Menschen sie oder ihn als die Bösen ansehen oder dass ich in irgendeiner Weise ein Opfer sei."