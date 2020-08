Unterwasserbilder auf Instagram Rebel Wilson: Ihr "Jahr der Gesundheit" zahlt sich aus

Schauspielerin Rebel Wilson (40, "Pitch Perfect") hat eine Reihe Unterwasserfotos auf ihrem offiziellen Instagram-Account im Feed und in den Storys gepostet. "Zweifelt nie mehr an meinen Fähigkeiten als Meerjungfrau", schreibt sie zu den Bildern, die in ein helles Poolblau getaucht sind und sie in Badebekleidung zeigen. Bei der gebürtigen Australierin purzeln seit Anfang des Jahres die Kilos und die 40-Jährige scheint sich pudelwohl zu fühlen.