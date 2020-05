Untersuchungen in New York Arzttermin: Wie geht es Hilaria Baldwins ungeborenem Kind?

Hilaria Baldwin (36) und Schauspieler Alec Baldwin (62) erwarten wieder ein Baby. Nach zwei Fehlgeburten ist die Anspannung natürlich groß, zumal das Ehepaar mit seinen vier Kindern die Corona-Isolation auf dem Land verbringt. Aus diesem Grund kann die Schwangere seltener zu medizinischen Checks fahren, als sie es sonst wohl tun würde, wie sie unlängst in einer Insta-Story preisgab. Nun war es aber wieder soweit, die Yoga-Spezialistin machte sich auf den Weg nach New York. "Ich fahre heute in die Stadt, um nach dem Baby zu sehen. So eine verrückte Erfahrung", ließ sie ihre Follower in einer Insta-Story wissen.