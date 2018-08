Die Bayernpartei im Stadtrat möchte deshalb nun gerne untersuchen lassen, was in so einem Tonnenklima an gefährlichen Stoffen alles drin ist. "Gesund kann das nämlich nicht sein", sagt Stadträtin Eva Caim. Zumal davon auszugehen sei, dass das heuer nicht der letzte richtig heiße Sommer in der Stadt war.