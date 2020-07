Untersuchung der Arbeitsbedingungen Toxisches Arbeitsklima bei der Talkshow von Ellen DeGeneres?

Ellen DeGeneres (62) steht mit ihrer gleichnamigen US-Talkshow vor allem für eins: Freundlichkeit. In jeder Folge ruft sie ihr Publikum im Studio und ihre TV-Zuschauer auf: "be kind", also sei nett. Das kommt bestens an - "The Ellen DeGeneres Show" erfreut sich großer Beliebtheit. Aber ist dieses Motto hinter den Kulissen nur eine Farce? Ein aktueller Angestellter und zehn ehemalige Mitarbeiter haben im Gespräch mit "BuzzFeed News" entsprechende Vorwürfe erhoben. Der Tenor: Das Arbeitsklima sei toxisch.