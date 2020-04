Unterstützung in der Corona-Krise Elton John stellt eine Million US-Dollar für Aids-Hilfe bereit

Elton John (73, "I'm still standing") will in der Corona-Krise helfen: Die Musik-Ikone stellt mit seiner Elton John Aids Foundation (EJAF) eine Million US-Dollar zur Verfügung. In einem Video, das er auf Twitter veröffentlicht hat, erklärt der Sänger, dass er mit dem Covid-19-Hilfsfond die Aids-Hilfe unterstützen möchte. "Seit fast 30 Jahren hat meine Stiftung die am stärksten vom HI-Virus betroffenen Menschen in den Mittelpunkt gerückt, um die Aids-Epidemie zu beenden, und wir setzen uns auch während der Covid-19-Krise dafür ein", sagt der Musiker.