Unterstützung für Jessica Simpson Pink färbt ihrer Tochter die Haare blau - und setzt damit ein Zeichen

"Ich habe gehört, manche Leute regen sich über Jessica Simpson auf, weil sie es ihrer Siebenjährigen erlaubt hat, sich die Haare zu färben. Da dachte ich mir, ich teile mal, was wir gestern so getrieben haben", kommentierte Pink ihren Post und versah ihn mit einigen provokanten Hashtags. Alecia Beth Moore, so heißt die Sängerin mit bürgerlichem Namen, hatte sich in der Vergangenheit schon über Menschen aufgeregt, die meinen, Eltern vorschreiben zu dürfen, wie die ihre Kinder zu erziehen oder mit ihnen umzugehen hätten.