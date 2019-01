Unterstützung für Don Jackson Neuer Co-Trainer: EHC holt Ex-Eisbären-Coach Clement Jodoin

"Ich bin sehr froh, wieder zurück an der Bande eines Spitzenklubs stehen zu dürfen", sagte Jodoin: "Das Angebot konnte ich nicht ablehnen." Jodoin und Jackson waren in den Spielzeiten 1992/93 und 1993/94 beide Co-Trainer des damaligen NHL-Teams Quebec Nordiques. Bei den Montreal Canadiens arbeitete Jodoin insgesamt elf Jahre als Assistenztrainer in der NHL.