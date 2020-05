TSV 1860: U21 erhält 10.000 Euro vom FC Bayern

Wie der Klub am Donnerstag mitteilt, erhalten die 35 Klubs der Bayernligen Nord und Süd jeweils 10.000 Euro - so auch die U21 des TSV 1860. Möglich gemacht wurde die Aktion durch den vielfachen Verzicht der Bayern-Fans auf eine Rückerstattung der Ticketpreise für die Geisterspiele in der Allianz Arena.