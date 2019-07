Auszug aus dem Haus: Marianne dementiert Zeitungsbericht

Aus ihrem gemeinsamen Haus in Baldham wollen die beiden nach 27 Jahren nicht ausziehen, stellen sie in "Bunte" klar. Ein kleineres Zuhause wäre zwar "vernünftig", da man nicht jünger werde, doch "Michael will das nicht. Und wir finden seit 46 Jahren immer einen gemeinsamen Weg", so Marianne. Michael ist emotional, wenn es um seine Bewertung geht: "Das hier ist ein Paradies, alles, was danach kommt, ist eine Verschlechterung unserer Lebensqualität."