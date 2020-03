Unterrichtsersatz zuhause Homeschooling-Tipps für Eltern in der Corona-Krise

Wer Mitglied in einer Schuleltern-Chatgruppe ist, kennt das: Die Kommunikation steht kaum still, Fragen türmen sich über Fragen, denn viele Eltern wollen alles richtig machen und schüren so Extra-Druck. Dabei sei es auch beim Homeschooling gar nicht der Anspruch, dass Eltern Pädagogen ersetzen müssten, so Renate Schäfer-Pietig, Leiterin der Grundschule an der Stuntzstraße in München. "Die unterrichtsfreie Zeit ist zwar keine Ferienzeit, aber wir erwarten keine Lernfortschritte, als wenn die Kinder drei Wochen lang in der Schule wären. Es geht weniger darum, neuen Stoff zu vermitteln, als vielmehr darum, Gelerntes zu wiederholen und zu festigen."