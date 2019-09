Seit 2017 gibt es eine kostenlose App, mit der etwa Flüchtlinge oder andere Nicht-Muttersprachler eigenständig das lateinische Alphabet lernen können. "Serlo ABC" ist vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge offiziell als Lehrwerk anerkannt.

"Dein Nachbar": Hilfe aus der Nachbarschaft

Vielen Münchner pflegen ihre Angehörigen daheim. Eine große Belastung, denn die meisten Pflegenden stehen noch fest im Berufsleben. Thomas Oeben hat die Missstände in der Pflege erkannt – und einen innovativen Verein gegründet.

Seit 2015 ist "Dein Nachbar", als Unterstützernetzwerk in München aktiv. Professionelle Mitarbeiter aus dem Pflegebereich beraten pflegende Angehörige und schulen die ehrenamtlichen Helfer. Doch auch Unternehmen können von dem Verein Hilfe bekommen, um ihre Arbeitnehmer zuhause zu entlasten.

Oeben ist studierter Betriebswirt und hat jahrelange Erfahrung als Rettungssanitäter. Heute arbeitet er in der Logistik. Damit die Hilfe flächendeckend und schnell zu den älteren Menschen kommt, hat er eigens eine App entwickelt.

"Brot am Haken": Freude schenken

Das Prinzip ist ganz einfach: Kauf eine Brezn für dich und verschenk die zweite an Bedürftige. Damit Letzere die Spende unkompliziert bekommen, hat ein Münchner ein System entwickelt: "Brot am Haken" heißt das Konzept.

Vor gut vier Jahren startete Michael Spitzenberger das Projekt unter diesem Namen in Neuhausen. Dort hängte er in der Bäckerei Neulinger sein erstes Holzbrett mit Haken an die Wand. Daran können die Spender bezahlte Kassenbons hängen. Bedürftige holen sich den Zettel, wann sie mögen ab – und verbringen so zum Beispiel ein paar schöne Stunden bei Kaffee und Kuchen.

Inzwischen nehmen in München mehr als 50 Bäckereien, Cafés aber auch Friseurgeschäfte oder Imbissbuden teil. Inzwischen hat Spitzberger eine Stiftung gegründet. "Brot am Haken" heißt jetzt "Hey" und will bundesweit Freude schenken.

"Teilen, etwas vom eigenen Glück weitertragen, gesellschaftlichen Mehrwert schaffen. Kurz: Geben und Nehmen. Nehmen und Geben. Einfach so", erklärt Spitzenberger seine Motivation. Wichtig ist ihm nämlich auch, dass die Geber sich bewusst für das Schenken entscheiden. Er fordert eine Schenkkultur – jenseit der Bedürftigkeit, für alle.

