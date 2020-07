Unternehmen in der Kritik Ivanka Trump löst durch Bohnen-Foto einen Shitstorm aus

Hat das Bohnen-Bild ernste Konsequenzen?

Den Boykottaufruf ließ Trump nicht auf sich sitzen und postete am Mittwoch (15. Juli) ein Foto auf Instagram, auf dem er vor verschiedenen Goya-Produkten sitzt und in die Kamera lächelt. Tochter Ivanka tat es ihm gleich. Droht ihr nun Ärger? Denn laut einem Ethikgesetz dürfen Mitarbeiter der Exekutive in den USA weder ihre Position noch ihren Titel dafür benutzen, "ein Produkt, eine Dienstleistung oder ein Unternehmen zu unterstützen".