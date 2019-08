Unterhaltung von Nesbø und Slaughter Neues von Ildikó von Kürthy: Diese Highlights brachte der August

Karin Slaughter: "Die letzte Witwe"

Einen packenden Thriller hat US-Bestsellerautorin Karin Slaughter (48) mit "Die letzte Witwe" vorgelegt: Sara Linton und Will Trent sind zurück, die vielen Lesern ans Herz gewachsen sind. Deren zunächst heile Welt wird in dem neuen Roman jäh zerstört. In der Nähe des Elternhauses der Gerichtsmedizinerin gibt es zwei Bombenexplosionen. Als Sara und FBI-Agent Will auf den Weg dorthin sind, wird Sara von einer Neonazi-Gruppe entführt und Will verletzt zurückgelassen. Aus Sicht des Entführungsopfers und der Suchenden erzählt Slaughter den neuen, spannenden Fall.