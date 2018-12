Feinstaub durch Feuerwerk? "Das ist nicht wahr"

Manchen Kritikpunkt am Feuerwerk hält er aber auch für übertrieben: "Das mit dem vielen Feinstaub in der Luft ist einfach nicht wahr." So würden die Knaller in der Silvesternacht nur 2 Prozent der Feinstaubmenge eines Jahres ausmachen, in den meisten Städten werde die Obergrenze zur Feinstaubbelastung an Silvester nichtmal erreicht.