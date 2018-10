Unterglaim: 7,5-Tonner und Schulbus krachen zusammen Fünf Schulkinder verletzt

Unterglaim - Insgesamt sieben Personen sind am Montagmittag bei einer Kollision zwischen einem Lastwagen und einem Schulbus in Unterglaim bei Ergolding im Landkreis Landshut verletzt worden. Wie die Polizei auf Nachfrage der AZ mitteilte, wollte der Schulbus auf der Staatsstraße 2143 mit Warnblinkanlage die Haltebucht an einer Bushaltestelle verlassen. Dabei touchierte er einen vorbeifahrenden 7,5-Tonner. Sieben Personen, darunter fünf Schulkinder sowie der Lasterfahrer und eine Begleitperson im Bus - nach ersten Angaben der Polizei vermutlich die Fahrerin - wurden dabei leicht verletzt. Drei der Kinder sowie die Begleitperson wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.