Halle 2 darf aktuell keiner betreten

Jetzt verlautet jedoch aus dem Kulturreferat, dass der Bezirk ein solches Zentrum nicht braucht. "In der gegenwärtigen Finanzlage kann man das schon verstehen. Aber langfristig brauchen wir schon ein solches Zentrum", betont Weisenburger. Er sagt: "Obergiesing hat den Giesinger Bahnhof, bei uns schaut es mau aus." Die Halle 2 ist vom Tisch, da sie saniert werden müsste – aktuell darf sie deshalb nicht mehr betreten werden. Eine Sanierung, bei der die Tragstruktur erneuert werden müsste, wäre unwirtschaftlich, heißt es in der Begründung des Kommunalreferates in der Stadtratsvorlage. Die Halle 2 soll deshalb abgerissen werden.