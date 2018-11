Unter uns, GZSZ, Köln 50667,..... Das passiert heute in den Soaps

19:05 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Am Morgen bekommt Peggy eine Auseinandersetzung zwischen Basti und Isabella mit. Er möchte ihr weniger Gage zahlen. Doch das schmeckt Isabella nicht, sie greift zu Erpressung: Es gibt nur zwei Möglichkeiten, entweder sie bekommt den geforderten Betrag oder er kann seinen Mist alleine machen. Peggy tut Basti leid, also macht sie ihm das Angebot, Isabellas nächste Stunde zu übernehmen. So hat er Luft, für Ersatz zu sorgen.