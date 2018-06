Unter uns, GZSZ, Köln 50667, ... Das passiert heute in den Soaps

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Laura fragt sich ernsthaft, ob sie den Racheplan gegen Katrin wirklich durchziehen kann. Mit ihrem Vorhaben würde sie auch Philips Forschungsarbeit mit einem Schlag zerstören. John ist überwältigt, als ihm klar wird, was für ein großer Erfolg das Festival war. Während er nun voller Enthusiasmus die berufliche Zukunft mit Shirin in Angriff nehmen will, wird Shirin von ihrer Vergangenheit eingeholt.