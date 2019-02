Unter uns, GZSZ, Köln 50667, ... Das passiert heute in den Soaps

18:05 Uhr, RTL II: Köln 50667

Diego setzt nach einem langen Wochenende seine Spionin Carmen unter Druck, weil er endlich Ergebnisse sehen will. Gerade noch in letzter Sekunde kann er verhindern, dass Chico hinter seine Zusammenarbeit mit Carmen kommt. Doch als Diego am Abend feststellen muss, dass es bis zur endgültigen Lösung des Rätsels rund um die Soßen-Zusammensetzung noch ein langer Weg ist, beschließt er, Carmen weiterhin als Spionin zu beschäftigen. Was Chico wohl davon hält?