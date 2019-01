Unter uns, GZSZ, Köln 50667, ... Das passiert heute in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Eva und Conor werden daran gehindert, eine Grenze zu überschreiten. Während Eva noch überlegt, was sie tun soll, handelt Conor entschlossen. Roswitha und Miro erleben eine gemeinsame romantische Nacht. Doch am nächsten Morgen wird sie prompt auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Easy und Tobias fühlen sich in ihre beste Mitbewohner-Zeit zurückversetzt, was Easy wegen Ringo in einen schlimmen Gewissenskonflikt stürzt.